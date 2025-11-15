El PSOE lamenta que el PP rechace crear un centro de día
«Coidar de quen nos coidou debe ser unha prioridade», recalca su portavoz, Carlos Gómez
REDACCIÓN
El grupo municipal del PSOE de Baiona presentó en el último pleno una propuesta para crear un centro de día que resultó rechazada al votar en contra el PP y su portavoz, Carlos Gómez lamenta que «Almuiña prefira subirse o soldo e ampliar portos deportivos antes que ofrecer servizos que melloren a vida da xente».
La moción socialista apuntaba a la necesidad de otro centro de día para las personas mayores y dependientes de la comarca, como el que la Mancomunidade mantiene en Sabarís, «unha infraestrutura imprescindible para garantir unha atención digna e de proximidade a centos de veciños e veciñas do municipio», señaló Gómez.
Los socialistas recuerdan que el Val Miñor carece de recursos suficientes para atender a la población mayor y dependiente, «o que obriga a moitas familias a buscar prazas fóra do municipio ou a manter os seus seres queridos na casa sen os apoios necesarios», señaló el portavoz.
Se trata, recalcó, de una demanda social «amplamente respaldada por asociacións, colectivos veciñais e profesionais do ámbito sociosanitario que levan anos reclamando unha infraestrutura pública de atención diúrna en Baiona». «Coidar a quen nos coidou debe ser unha prioridade», añade Gómez, además de instar a los populares escuchar a los vecinos.
