Paradas de bus con mucho arte en Nigrán

Desde la gaviota común, al cormorán, el chorlitejo patinegro, el ostracero, vuelvepiedras e incluso la garza real. Son algunas de las numerosas variedades de aves que residen en un municipio como el de Nigrán que les ofrece hábitats tan selectos como A Foz do Miñor o las playas. A los ejemplares que se mueven incluso por las rotondas del entorno, como el famoso ibis eremita Canaílla que inverna por segunda vez consecutiva en la comarca, se suman otros estáticos. El artista vigués Beis los pinta en una docena de marquesinas totalmente vandalizadas que se bautizarán con el nombre de cada especie. Así lo explica el gobierno municipal tras comenzar el grafitero los trabajos que tapan las pintadas.

Ante el éxito de los murales que el joven artista urbano ha pintado en Monteferro como parte de su trabajo fin de grado en la Escola Superior de Deseño Gráfico José Faílde de Ourense, el Concello lo ha contratado con el objetivo de «promover a identidade cultural, paisaxística e turística da zona ao tempo que se dignifica o espazo público cunha intervención artística de calidade», explica el alcalde, Juan González.

«Será unha verdadeira galería de arte ao aire libre que porá en valor a nosa fauna», valora sobre el proyecto que estará listo a finales de mes y que continúa en la línea de embellecer espacios urbanos que el Ayuntamiento inició con los trabajos de Juan Rivas en las farolas y postes de las parroquias. «Nigrán é xa un referente en arte urbana grazas a estes proxectos ou ao mural de Lula Goce na Ramallosa, e queremos seguir avanzando nesta liña».

Uno de los murales de aves autóctonas ya terminado. / FdV

Natural de Coruxo aunque muy vinculado a Nigrán, Pedro González, Beis de nombre artístico, está interesado en «ofrecer algo que de verdad aporte algún valor a la comunidad». A sus 25 años se gana la vida con sus murales y en esta ocasión ha estudiado y seleccionado una docena de aves autóctonas y representativas del entorno. «Las especies más llamativas las dejé para las paradas con mayor visibilidad, como la garza real».

Cada marquesina contará con un código QR que mostrará en Wikiloc esta ruta «ornitológica» de siete kilómetros a lo largo de la travesía litoral, desde el cruce de Patos con la Estrada pola Vía hasta el puente de A Ramallosa. El chorlitejo protagoniza la de Patos y en las siguientes aparecen el ostrero, el vuelvepiedras, el negrón común, el colimbo chico, el correlimo, el cormorán, la gaviota común, la garza real, el martín pescador , la bisbita y el charrán completan la lista.