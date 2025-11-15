Gael Fernández, plata europea en patinaje mini
Con solo 9 años, el baionés miembro del CPA Gondomar logró altas valoraciones del jurado
El joven patinador del CPA Gondomar Gael Fernández acaba de colgarse, con solo 9 años, la medalla de plata en la categoría mini de la Copa de Europa de Solo Dance disputada en Matosinhos.
Gael presentó un programa «free» sobre la pieza «María», de «West Side Story» y logró una puntuación total de 32 por sus destacados elementos de travelling, la cluster sequence y la choreo step sequence.
Una técnica sólida para su edad con más mérito si cabe, dado que lleva pocos meses en esta modalidad y esta es su primera competición en Solo Dance. Aún así se ha proclamado campeón de Galicia y subcampeón de España. Lo acompañó en la prueba su entrenador David Figueroa Pérez, pieza fundamental en su evolución, en la que destaca también el toque artístico de Joel Ribeiro.
