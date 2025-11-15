Co gallo do Día Mundial contra o Cancro de Pulmón, o Concello de Baiona e o Club Groba Trail organizan mañá domingo a andaina saludable «Baiona respira» co obxectivo de de promover a actividade física e concienciar sobre a prevención da enfermidade. Os participantes sairán ás 10.00 horas da Praza do Concello. Colabora a Asociación contra o Cancro do Val Miñor.