Otero Pedrayo, no centro dos actos do 75º aniversario de Galaxia

Os cines municipais da Ramallosa acollen hoxe ás 19.00 a segunda xornada do programa de actos do 75 aniversario de Editorial Galaxia que organiza o Concello de Nigrán, adicada nesta ocasión a Ramón Otero Pedrayo. A profesora e investigadora Patricia Arias Chachero, experta na figura do autor ourensán que tamén presidiu a editorial, ofrecerá unha charla.