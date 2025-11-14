Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Magosto popular con gaitas en Baiona

O Concello de Baiona ofrece mañá sábado 15 un magosto popular a partires das 18.30 baixo a carpa da Praza do Concello. Os asistentes poderán dar boa conta dun total de 260 quilos de castañas asadas segundo manda a tradición. A festa estará amenizada por un grupo de gaitas.

