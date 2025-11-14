Lucenza entrega a Fouce de Ouro a Ulloa Viva

A asociación Lucenza-Ateneo de Nigrán entrégalle hoxe ás 19.30 no auditorio da biblioteca de Nigrán o seu premio Fouce de Ouro á plataforma Ulloa Viva. O acto estará centrado na loita contra o proxecto da instalación da celulosa Altri en Palas de Rei. Proxectarase o documental «A loita final» e haberá un coloquio a continuación.