Debut del grupo Lovely Bellies en Sabarís este domingo

La banda Lovely Bellies, formada por Manuel, Mar, Pablo, Maribel, Fran y Pedro, anuncia su concierto de presentación este domingo a las 19.00 horas en El Casino de Sabarís. Este grupo de amigos, unidos por su pasión por el pop/rock, inicia su trayectoria con un espectáculo de versiones que adopta el formato de taquilla inversa.

Lovely Bellies surge como un hobby compartido entre sus integrantes, quienes interpretarán grandes éxitos del pop y rock de diversas décadas. Gracias al sistema de taquilla inversa, el acceso al local será libre para el público, que podrá disfrutar del show sin coste inicial. Al término de la actuación, los asistentes determinarán el valor económico que asignan al concierto, transformando la velada en un mecanismo de apoyo directo y retroalimentación para esta nueva formación.