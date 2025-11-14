La barrera anticontaminación del relleno de Baiona sigue dañada
La plataforma insiste en que el material utilizado contiene restos de tubos, plásticos y cables
La plataforma Salvemos Santa Marta denunció ayer que la barrera anticontaminación que el temporal rompía hace una semana sigue dañada pese a que Portos informó de su reparación. Ya lo estaba antes de que la marejada acabase por fracturarla, aseguran desde la entidad, de manera que «permite que o material da obra sepulte calquera resto de vida na zona».
Afirman que las obras ya estaban paralizadas antes de que lo ordenase el organismo de la Xunta, «xa que unha mala planificación fai que a maquinaria non teña xeito de entrar». Y denuncian además que el material que se deposita no solo es de cantera, como exigen las autorizaciones, porque se han encontrado «restos de tubos, cables e plásticos».
«Basta xa de impunidade, de descontrol e de poñer os intereses económicos duns poucos por encima dos do pobo de Baiona», protestan.
