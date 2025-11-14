Baiona celebra los diez años de la Arribada como fiesta de interés internacional
Empresarios, vecinos y funcionarios participan en una mesa redonda hoy en la Capitanía
REDACCIÓN
Una mesa redonda con vecinos, funcionarios, empresarios locales, personal de Turismo Rías Baixas y representantes de asociaciones se reúnen hoy a las 19.00 horas en una mesa redonda en la Capitanía Marítima de Baiona para hacer balance de los diez años de la Arribada como Fiesta de Interés Turístico Internacional. El Concello invita a todos los vecinos al acto para conmemorar el décimo aniversario de la declaración que el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo confirmaba el 5 de noviembre de 2015.
Según señalan desde el gobierno municipal, la Arribada «es mucho más que una fiesta, es parte de nuestro patrimonio, un símbolo de nuestro pasado y una apuesta decidida por el futuro de nuestra villa, por su proyección turística, cultural y social». Por eso, animan a «acercarse y compartir este momento especial de orgullo baionés».
