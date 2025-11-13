Prado promueve la reconstrucción de la capilla de San Martiño, destruida en el siglo XIX

Nadie recuerda en Prado la histórica capilla de San Martiño, pero sí la romería que se celebró durante décadas junto a sus ruinas. En la memoria de los vecinos de este barrio de la parroquia gondomareña de Morgadáns está guardado el recuerdo de aquella fiesta que les contaban sus abuelos y el apego al santo sigue viva. La imagen, recientemente restaurada, se conserva en la capilla de San José . «Sempre houbo devoción por él aquí», asegura el párroco, Sergio Gómez. De ahí que la comisión de fiestas se haya embarcado en la aventura de recuperar tanto la celebración popular como la ermita que desapareció en el siglo XIX.

El presidente de la entidad encargada de organizar los festejos en honor a San José, Carlos Esmerode, localizó hace ocho años en medio de la maleza los cimientos de la antigua capilla. Se desconoce la fecha de su construcción, pero según las averiguaciones del párroco, Sergio Gómez, en el Archivo Diocesano de Tui, se situaría «en torno al 1700, no século XVIII».

El cura explica que el templo presidía el antiguo barrio de Muxido, hoy deshabitado e invadido por la vegetación. Fue desmontada en el siglo XIX con la finalidad de emplear sus piedras para levantar el muro de la iglesia parroquial de Santiago de Morgadáns, pero las familias que residían en su entorno y las del vecino barrio de Prado continuaron con la romería durante décadas.

Esmerode muestra los restos de la capilla. / Marta G. Brea

Fueron varios los intentos de celebrarla de nuevo en los últimos años y ahora la comisión está decidida a hacerlo alrededor de cada 11 de noviembre . Después de asistir a una misa este martes, la gran celebración llegará el sábado. Habrá otra misa a las 12.00 en la capilla de San José y, a continuación un almuerzo popular de carne ao caldeiro a 18 euros la ración, con bebida, postre, café y castañas asadas incluidas. Habían previsto una procesión hasta la antigua capilla y una misa de campaña allí mismo pero no será posible ante la previsión de lluvia.

Para reconstruir la ermita cuentan con la ayuda de la Entidade Local Menor de Morgadáns, a través de la que realizarán los trámites administrativos ante el Concello y la Xunta, además de organizar actividades para recaudar fondos, explica Esmerode.