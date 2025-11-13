Nigrán proyecta «Casablanca» esta tarde en los cines municipales de A Ramallosa y «ET» el sábado

El Concello de Nigrán ofrece hoy «Casablanca» en los cines municipales de A Ramallosa, en el marco del programa de proyecciones pensadas para mayores cada jueves a las 18.00. A la misma hora del sábado, en la sesión infantil podrá verse la película «ET. El Extraterrestre» a la misma hora. Ambas actividades son gratuitas mediante retirada previa de invitación en la propia taquilla desde una hora antes hasta que se agote el aforo.