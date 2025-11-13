Nigrán proyecta «Casablanca» esta tarde en los cines municipales de A Ramallosa y «ET» el sábado
El Concello de Nigrán ofrece hoy «Casablanca» en los cines municipales de A Ramallosa, en el marco del programa de proyecciones pensadas para mayores cada jueves a las 18.00. A la misma hora del sábado, en la sesión infantil podrá verse la película «ET. El Extraterrestre» a la misma hora. Ambas actividades son gratuitas mediante retirada previa de invitación en la propia taquilla desde una hora antes hasta que se agote el aforo.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía
- Los jugadores del Espanyol saltaron al campo con mascotas en sus brazos para concienciar contra el abandono animal
- Davila 12/11/2025