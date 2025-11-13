Tres semanas sin pediatra en Gondomar

En siete días se cumplirá un mes desde la baja de la titular de la consulta de pediatría del centro de salud de Gondomar. Los cerca de 1.100 pacientes del cupo son derivados a los servicios de otros municipios como el de A Xunqueira o el de Panxón y la situación se ha vuelto «insostible», tal y como denuncia el portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, que ha trasladado el problema tanto a los responsables del Sergas como al alcalde, Paco Ferreira. El regidor se ha dirigido por escrito a la Consellería de Sanidade para reclamar la sustitución urgente de la médica.

Araúxo recalca que el desvío de pacientes a otros pediatras de la comarca, que «ao estaren xa saturados complícalles aínda máis o exercicio da profesión, por non falar do feito que as familias teñan que se desprazar coas crianzas co que iso implica de contratempo á hora de conciliar ou na tardanza nas citas».

Por su parte, Ferreira considera «contrario ao dereito da veciñanza a unha sanidade pública de proximidade» esta reducción de personal en el centro de salud y exige al Sergas la desingación inmediata de una profesional sustituta pra restablecer cuanto antes el servicio pediátrico en el municipio.

«Non é admisible que máis dun milleiro de nenos e nenas permanezan sen pediatra durante semanas. A Xunta debe actuar con responsabilidade e garantir este servizo esencial»,subraya Ferreira.

Recortes en la sanidad pública

El problema no es aislado en Gondomar y en toda la comunidad, resalta Araúxo. «A non substituición do persoal sanitario e non sanitario nos centros de saúde é unha constante, é a consecuencia dos recortes na sanidade pública que, unhas veces de maneira evidente e outras de xeito máis disimulado, está levando a cabo o goberno do PP na Xunta de Galicia».

Por ello, desde Manifesto Miñor hacen un llamamiento a la ciudadanía a denunciar estos hechos y a participar en las movilizaciones que convocan las plataformas en defensa de la sanidad pública y, sobre todo, a no resignarse, «xa que esta situación tén responsables políticos».