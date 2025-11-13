Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada de ajedrez este sábado en Baiona

El club baionés de ajedrez Xabai organiza este sábado una jornada de promoción en el multiusos Ángel Bedriñana, bajo la plaza de abastos, de 10.00 a 13.00. Se jugarán partidas simultáneas, ajedrez clásico, alternativo y habrá una zona de aprendizaje y práctica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents