Festival Outono Musical en Nigrán

El auditorio de Nigrán acoge este sábado, día 15, a partir de las 19.00 el VI Festival Outono Musical con el coro San Vicente de Mañufe y la agrupación Airiños do Mar de Teis, cuyo repertorio mezcla música tradicional gallega, argentina y peruana. La entrada es gratuita.

