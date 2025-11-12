Xiana Fernández, en el top 5 junior de Europa

La patinadora del CPA Gondomar Xiana Fernández se clasificó entre las cinco mejores junior del continente en la Copa de Europa 2025 disputada en Matosinhos (Portugal). Un resultado que cobra especial relevancia tras la participación de la joven deportista en el mundial, en la m odalidad de grupo. Desde el club destacan su «rendimiento sobresaliente fruto de su entrega y trabajo continuo».