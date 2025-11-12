Excursión al norte de A Coruña para mayores

El Concello de Nigrán abre hoy la inscripción para participar el día 23, domingo, en una visita San Andrés de Teixido, Valdoviño o los acantilados de Vixía Herbeira y la localidad de Redes. El coste de la excursión es de 25 euros e incluye la comida. Las inscripciones pueden hacerse en el Concello o llamando al 986365000.