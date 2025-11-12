«Precisamos o espírito do campo de golf para parar a gasolineira»

Ya se han constituido legalmente como asociación de perjudicados y ahora tratan de recabar apoyos para tratar de impedir la construcción de la gasolinera de bajo coste junto a sus casas. «Precisamos o espíritu do ‘non ao campo de golf’ para parar isto», explica Ramón Sarmiento, uno de los más afectados al residir en la casa contigua a la parcela elegida por la compañía Plenergy —antes Plenoil— para instalarse en Baiona.

Para lograrlo, la plataforma de afectados por la gasolinera de bajo coste prevista en la Rúa Outeiro, en Sabarís, iniciará contactos con otros colectivos del municipio con la finalidad de endurecer las protestas de rechazo al proyecto que consideran «unha ameaza» para la seguridad del entorno.

Los representantes de la entidad vecinal han mantenido un encuentro reciente con el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, y con el concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde, para solicitar que «se valoren os perxuízos sociais que esta instalación suporía para os barrios afectados».

La Rúa Outeiro comunica los de Outeiro, Morade, Ribeira y Bouzós, carece de aceras y anchura suficiente en varios tramos para «garantir a circulación de dobre sentido», además de tratarse de un camino sin salida. «De feito, condutores de autobuses escolares coordínanse cada día para non colapsar o tráfico». El temor de los perjudicados radica también en la posibilidad de que ocurra un accidente en la estación de servicio, desatendida y con casas pegadas.

Los afectados recordaron al gobierno municipal la existencia de un informe externo de 2021 que apunta a que el proyecto incumple la normativa al no disponer de espacio para las maniobras de camiones y vehículos de emergencias. La modificación del proyecto que Plenergy presentó este verano al Concello para solicitar de nuevo la licencia recoge cambios en los accesos que, según explicaba ayer el concejal de Urbanismo, limitan los movimientos de los vehículos al interior de la instalación «dejando libre el camino».

Los técnicos municipales todavía no han analizado el proyecto para determinar si la licencia es viable o no. El Plan Xeral, recalca Bahamonde, permite una gasolinera en ese tipo de suelo y, «exigiremos que cumpla co todos los requisitos, si lo hace no nos podremos negar a dar el permiso. La empresa nos podría denunciar por inacción o por prevaricación».