Proyectan dos «glampings» en Nigrán con 29 cabañas y 30 tiendas de lujo
Uno está previsto en A Lagoíña y el otro, junto al pazo de Cea
Ambos esperan evaluación ambiental de la Xunta para obtener la licencia municipal que les permita abrir el próximo año
Las restricciones de la pandemia marcaron un antes y un después en la manera de hacer turismo y cinco años más tarde el gusto por las experiencias y el contacto con la naturaleza continúa al alza entre las primeras opciones de buena parte de los viajeros. Los «glampings» siguen de moda y el área de Vigo contará próximamente con otros dos en Nigrán.
Suman un total de 29 cabañas en medio del bosque y 30 tiendas de campaña de lujo para disfrutar del paisaje de montaña a pocos metros de la playa. Uno está previsto en la Rúa Volta do Médico, en pleno barrio de A Lagoíña, y el otro, en las inmediaciones del histórico Pazo de Cea.
Ambos formarán parte de sendos bosques, dado que se ubicarán en parcelas arboladas y rústicas que se encuentran a pocos metros del centro urbano y de la orilla del mar. Juegan con la ventaja de ofrecer alojamientos rodeados de verde con todas las comodidades muy cerca y una oferta de actividades muy amplia. Su objetivo es contribuir a la actividad económica local y a la desestacionalización del turismo.
Los dos proyectos aguardan informe ambiental por parte de la Consellería de Medio Ambiente para obtener la licencia municipal que les permita iniciar el acondicionamiento de las parcelas y la construcción de los módulos con la intención de abrir sus puertas a lo largo del año que viene. El visto bueno del arquitecto municipal del Concello de Nigrán ya lo tienen.
La empresa Lagoíña promueve el «glamping» con el mismo nombre en una parcela de 7.000 metros cuadrados y gran valor paisajístico en pleno Camiño Portugués da Costa. Se trata, tal y como señalan desde la entidad, de «un refugio alternativo y contemporáneo» diseñado por el estudio de arquitectos ADC Espacios. El campamento «ofrece una experiencia inmersiva que conecta a los visitantes con el entorno sin renunciar a la calidad, el bienestar ni la comodidad» en un complejo que se divide en áreas pensadas para distintos perfiles de huéspedes: desde familias a peregrinos o viajeros de negocios.
Serán un total de 50 las parcelas que ofrecerá el establecimiento, en las que se ubicarán cuatro cabañas integradas en el entorno natural y treinta tiendas de campaña de lujo, además de dieciséis parcelas libres para aquellos viajeros que se lleven la suya. El proyecto prevé también un área sin parcelar para acampada libre de pequeñas tiendas. «Queremos crear un lugar donde las personas se reconecten con la naturaleza y con un modo de vida más consciente y sostenible», manifiestan desde la empresa.
Organiza Nigrán S.L., la misma sociedad que gestiona el pazo de Cea, impulsa otro campamento turístico en una finca anexa al inmueble señorial de 21.378 metros cuadrados. Según el proyecto, constará inicialmente de quince cabañas ligeras de madera, veinticinco en una segunda fase de ampliación, «cuyos volúmenes se apoyarán en esbeltas barras que elevan las habitaciones del suelo».
El conjunto está pensado para un máximo de 50 huéspedes y contará con una edificación para la recepción, cafetería, terraza y aseos, así como zona de aparcamiento y caminos peatonales internos que conectarán las casitas.
