Reclaman un acuerdo para reabrir la muestra de Sargadelos

La Asociación Cultural Alén Nós de Redondela reclama una solución definitiva para la situación de la exposición de piezas de Sargadelos que estaba instalada en la Casa da Torre y que fue cerrada al público en 2020. La entidad considera prioritario recuperar el acceso ciudadano a una colección de interés artístico y cultural y entiende que un desacuerdo administrativo no puede mantenerla inaccesible durante seis años.

En un comunicado, Alén Nós defiende que la solución debe pasar por la cooperación y el entendimiento entre las administraciones implicadas. La Xunta plantea que el Concello asuma expresamente responsabilidades relacionadas con la custodia, vigilancia, apertura y cierre de la muestra, así como con la seguridad de las piezas y la compatibilidad de la exposición con el funcionamiento del albergue de peregrinos situado en el mismo edificio.

Para la asociación, si ambas partes coinciden en su voluntad de recuperar la exposición, debería ser posible alcanzar un acuerdo. No obstante, considera que las condiciones de seguridad deben analizarse seriamente. Las piezas, que en su día fueron donadas al Ayuntamiento, se encuentran actualmente en vitrinas con puertas de cristal y cerraduras, mientras que el recinto dispone de un sistema de vigilancia mediante cámaras. Alén Nós recuerda que este sistema funcionó entre 2017 y 2020 sin que se produjeran incidentes.

La entidad señala, sin embargo, que la Casa da Torre no funciona actualmente como museo, sino principalmente como albergue público de peregrinos, con una elevada rotación de usuarios. Esta circunstancia hace necesario, a su juicio, establecer medidas específicas para proteger la colección. Entre las posibilidades plantea incorporar vigilancia presencial durante el horario de apertura, que podría limitarse a media jornada, y cuyo coste podría ser compartido por las administraciones mediante el convenio.

Esta persona podría asumir también tareas de apertura y cierre, supervisión de las salas, atención a visitantes y comunicación de posibles incidencias. La asociación propone además instalar señalización visible que informe de la existencia de sistemas de seguridad y vigilancia.

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Alén Nós plantea finalmente que también se estudie el futuro de la colección, cuya propiedad corresponde al Concello. Aunque considera prioritaria la reapertura en su ubicación actual, apunta que, si la convivencia con el albergue dificulta las condiciones de seguridad, conservación o visita, podrían valorarse otros espacios, como un futuro museo municipal, nuevos equipamientos culturales o cualquier recinto que garantice su adecuada conservación y exposición pública.