El PP confía en Javier Bas para liderar su lista en Redondela

Todavía no hubo anuncio oficial, pero el PP da por hecho que Javier Bas volverá a encabezar la candidatura en Redondela en mayo del próximo año.

En un acto este fin de semana, el presidente provincial Luis López, aseguró que Bas «regresará á Alcaldía a partires de maio de 2027». López indicó también que Redondela afronta un futuro «ilusionante» con Javier Bas como alcalde y el PP al frente del Concello.

Estas declaraciones fueron realizadas durante el «Tardeo de Fin de Verán», como el propio PP bautizó a sus mítines de precampaña del mes de septiembre, celebrado en el Pazo de Petán ante unos 300 vecinos. Allí defendió la capacidad de Bas para recuperar la Alcaldía en mayo de 2027.

Por su parte, el propio Bas apostó por sustituir el actual gobierno y devolver a Redondela el protagonismo que, a su juicio, merece como cuarto municipio de la provincia. Criticó la gestión del ejecutivo de Digna Rivas y denunció pérdidas de ayudas, impagos, conflictos y falta de inversiones.

Noticias relacionadas

Entre sus principales propuestas para el mandato 2027-2031 citó la aprobación de un nuevo PXOM, vivienda pública, transporte interparroquial, más aparcamiento y un Plan de Atención Parroquial, entre otras actuaciones.