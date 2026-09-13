Redondela adjudica mejoras en cuatro viales por 110.000 euros

El Concello de Redondela ha adjudicado por más de 110.000 euros dos proyectos para mejorar cuatro caminos del rural, con actuaciones de pavimentación, asfaltado y renovación de los sistemas de drenaje.

Una de las intervenciones se desarrollará en el Camiño Outiz de Abaixo, en el Barrio da Portela, con un presupuesto de 51.484,27 euros. Los trabajos, sobre 206 metros, incluyen la ampliación de la vía por uno de sus márgenes y la pavimentación de una zona de espera que facilitará el cruce de vehículos. También se ejecutará una nueva solera de hormigón y se instalarán canalizaciones y rejillas para evitar acumulaciones de agua durante los episodios de lluvia.

En Cesantes se actuará en los caminos Eido da Andrea, Panquente y Fonte do Rial, con una inversión de 59.371,25 euros. Las obras abarcarán 606 metros e incluirán una nueva capa de asfalto, mejoras en los accesos a las fincas y una red de recogida de aguas pluviales en los márgenes de Eido da Andrea y Panquente. En Fonte do Rial se renovará además la acera de acceso.

La alcaldesa, Digna Rivas, destacó que las actuaciones responden a las necesidades de unos viales muy transitados y con un firme deteriorado. «Estas intervencións non son só unha mellora estética, senón unha necesidade urxente para garantir a seguridade viaria», señaló.

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Las obras forman parte del Plan de Investimentos dos Camiños Municipais, que contempla actuaciones en 72 vías de todas las parroquias, con una inversión global de 2,7 millones de euros de fondos propios.