La empresa del bus de Redondela asegura que resolvió las incidencias

El transporte escolar de Redondela, Pazos de Borbén y Soutomaior ha comenzado a recuperar la normalidad después de las incidencias registradas durante los primeros días del curso. La nueva empresa concesionaria, Autos Lar, asegura que la mayor parte de los problemas ya han sido solventados y confía en que en los primeros días de esta nueva semana el servicio funcione «a pleno rendimiento».

La compañía atribuye las dificultades iniciales a las diferencias entre las rutas oficiales facilitadas por la Xunta de Galicia y los recorridos que se venían realizando en cursos anteriores. Según explica el responsable de la empresa, cuando comenzó la concesión recibieron de la Administración la relación de rutas, paradas y número de alumnos, pero en la práctica comprobaron que esa información no coincidía con la realidad del servicio que llevaban años utilizando los centros y las familias.

«Había paradas que no existían y había otras totalmente diferentes», explica. La situación llegó a generar, según la concesionaria, circunstancias especialmente complicadas, como autobuses que hacían dos rutas diferentes en otros cursos. «Eran cosas inverosímiles», sostiene.

La empresa afirma que desde el primer momento puso a disposición del servicio «todos los medios materiales y personales», incluyendo los vehículos, conductores y cuidadores necesarios. También asegura que durante el mes de agosto intentó ponerse en contacto con las ANPA, las federaciones de asociaciones de familias y los equipos directivos de los centros, aunque reconoce que las vacaciones dificultaron algunas de estas gestiones.

El responsable de la concesionaria lamenta, no obstante, que no haya recibido toda la colaboración que esperaba por parte de las familias y de algunas asociaciones. «Tengo que reconocer que muchos centros sí que nos ayudaron, pero otros ni siquiera nos quisieron mandar las rutas que venían haciendo», señala. En uno de los casos, asegura, tuvieron que solicitar que la información fuese remitida desde Santiago.

Tras el comienzo del curso, la compañía necesitó tres días —miércoles, jueves y viernes— para identificar las incidencias y adaptar las rutas a la realidad que se encontraron sobre el terreno. Según su versión, este viernes el servicio ya se desarrolló «sin inconvenientes», aunque quedaba «algún fleco pendiente sin incidencias graves».

El inicio de la nueva concesión había generado críticas de la Federación de ANPA de Redondela, que calificó la primera jornada de «caos total» y contabilizó alrededor de una treintena de incidencias, principalmente retrasos y problemas con las paradas. La entidad calculó que alrededor del 10% del alumnado usuario tuvo que ser trasladado a los centros por sus familias. Desde la federación, sin embargo, su presidente, José Manuel Lago, había mostrado su disposición a colaborar y concedido a la empresa «esta semana de margen» para corregir los problemas.

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La concesionaria insiste ahora en que se trata de una adaptación inicial y recuerda que afronta una concesión de cinco años. «Vamos a estar trabajando aquí y vamos a hacerlo con la mayor profesionalidad», afirma su responsable, pese a admitir que su llegada «no parece haber gustado a alguna gente». El objetivo inmediato, asegura, es que las incidencias queden definitivamente resueltas durante los próximos días.