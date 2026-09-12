Viaje a 1733 a bordo de un legajo

El conde de Soutoxuste no se murió de frío en 1733. Cada semana tenía un carro de leña a las puertas de su casa y, cuando llegaba San Martiño, que el refranero popular sitúa como el día «en que se mata o porco e encerta o viño», podía contar en su salón los corenta ducados de moeda de vellón sin hacer nada más que ser noble.

Todo ello de un solo contrato (se supone que alguno más tendría), tal y como atestigua el documento que, gracias a un donante anónimo, ha quedado depositado en el Archivo Municipal de Redondela y que ya es el documento original más antiguo de sus fondos.

Se trata de una escritura foral, un tipo de contrato entre los propietarios de las tierras y quienes las trabajaban. En 1733, muchos vecinos de Redondela que vivían del campo no eran dueños de las parcelas y estaban sujetos a las rentas y obligaciones impuestas por los señores feudales, a quienes pagaban con dinero y con los frutos de su trabajo. La recogida de las cosechas o el final de temporada, como el día de San Martiño, era el momento de llenar graneros y bodegas y de cumplir con las obligaciones contraídas.

Documento de 1733. / .

El documento sitúa como forero al presbítero Dionisio de Amoedo, cura da feligresía de Santiago de Arcade. No era una anomalía. Los curas podían actuar como intermediarios sociales: arrendaban grandes lotes de tierras directamente a un título nobiliario y después los subarrendaban a los campesinos mediante contratos de subforo.

En este caso, el acuerdo fue firmado por D. Pedro Miranda Omaña y Osorio, conde de San Román de Soutoxuste, y Dionisio de Amoedo. El precio: cuarenta ducados de moneda de vellón al año y un carro de leña cada semana. El pago debía realizarse el día de San Martiño y el contrato detallaba las distintas obligaciones de las partes.

El manuscrito llegó al Archivo gracias a un vecino de Vigo con antepasados en O Viso, que lo encontró entre la documentación familiar y decidió cederlo al Concello, para ello se puso en contacto con la concejala de Cultura, Rita Pérez, y con la responsable del Archivo Municipal, Ana Gesteira. Los textos han sido digitalizados y transcritos para facilitar su consulta.

La alcaldesa, Digna Rivas, reivindicó ayer el valor de la incorporación: «recibir un documento de tanta relevancia é unha honra e unha enorme responsabilidade histórica para o noso Concello». Y añadió: «Grazas a esta doazón, un patrimonio que estaba gardado nun ámbito privado pasa a ser público e de todos os redondeláns e redondelás».

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La llegada de este documento coincide, además, con el reconocimiento del trabajo del propio Archivo Municipal. El Ministerio de Cultura ha elegido a su responsable, Ana Gesteira Ponce, para representar a los archivos municipales en la Comisión Técnica de Arquivos de Administración Local, junto con otro gallego, el de Lugo.