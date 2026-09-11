Soutomaior reparte 730 agendas en los colegios del municipio

El Concello de Soutomaior ha repartido cerca de 1.000 agendas escolares entre el alumnado de los centros educativos públicos del municipio con motivo del inicio del curso 2026-27. La iniciativa pretende facilitar a las familias el comienzo del año académico y proporcionar al alumnado una herramienta para organizar sus tareas y actividades.

El concejal de Educación, Gonzalo Outeiro, realizó ayer la entrega del material en la escuela infantil A Galiña Azul, el CEIP Manuel Padín Truiteiro y el IES Soutomaior. En total, se distribuirán 30 agendas en A Galiña Azul, 380 en el CEIP Manuel Padín Truiteiro y 400 en el IES Soutomaior. Los ejemplares cuentan con dos diseños adaptados a las diferentes etapas educativas, uno para Infantil y Primaria y otro para Secundaria.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, indicó que «comezar un novo curso é sempre un momento importante para as familias e para toda a comunidade educativa, e desde o Concello queremos estar ao lado dos nosos centros e do noso alumnado». Añadió que «a educación é unha prioridade para este goberno e queremos que ese compromiso se traduza tamén en medidas concretas que faciliten o día a día das familias». Por su parte, Outeiro señaló que «estas axendas son unha ferramenta sinxela pero moi útil para que o alumnado poida organizar as súas tarefas, horarios e actividades do curso».

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La vuelta a las aulas comenzó con normalidad. El CEIP Manuel Padín Truiteiro cuenta con 346 alumnos, el IES Soutomaior con 383 y A Galiña Azul con cerca de 30 niños y niñas.