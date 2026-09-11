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Educación

Soutomaior reparte 730 agendas en los colegios del municipio

Entrega de las agendas de secundaria, ayer. | D.P.

Entrega de las agendas de secundaria, ayer. | D.P.

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D. P.

Soutomaior

El Concello de Soutomaior ha repartido cerca de 1.000 agendas escolares entre el alumnado de los centros educativos públicos del municipio con motivo del inicio del curso 2026-27. La iniciativa pretende facilitar a las familias el comienzo del año académico y proporcionar al alumnado una herramienta para organizar sus tareas y actividades.

El concejal de Educación, Gonzalo Outeiro, realizó ayer la entrega del material en la escuela infantil A Galiña Azul, el CEIP Manuel Padín Truiteiro y el IES Soutomaior. En total, se distribuirán 30 agendas en A Galiña Azul, 380 en el CEIP Manuel Padín Truiteiro y 400 en el IES Soutomaior. Los ejemplares cuentan con dos diseños adaptados a las diferentes etapas educativas, uno para Infantil y Primaria y otro para Secundaria.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, indicó que «comezar un novo curso é sempre un momento importante para as familias e para toda a comunidade educativa, e desde o Concello queremos estar ao lado dos nosos centros e do noso alumnado». Añadió que «a educación é unha prioridade para este goberno e queremos que ese compromiso se traduza tamén en medidas concretas que faciliten o día a día das familias». Por su parte, Outeiro señaló que «estas axendas son unha ferramenta sinxela pero moi útil para que o alumnado poida organizar as súas tarefas, horarios e actividades do curso».

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La vuelta a las aulas comenzó con normalidad. El CEIP Manuel Padín Truiteiro cuenta con 346 alumnos, el IES Soutomaior con 383 y A Galiña Azul con cerca de 30 niños y niñas.

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