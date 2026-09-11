La mayoría de los turistas de Redondela son caminantes

El Camino de Santiago se ha convertido en el principal motor turístico de Redondela, tal y como se extrae de las estadísticas que el Concello hizo públicas. El municipio ha registrado este verano cifras históricas y se consolida como punto de referencia de las rutas jacobeas del sur de Galicia.

Entre abril y septiembre, la Oficina Municipal de Turismo atendió a 14.072 personas, de las que 13.179 fueron peregrinos o peregrinas, lo que representa el 93,65 % del total. Estos datos reflejan la importancia del Camino Portugués para Redondela, punto de confluencia de sus dos variantes: la ruta del Interior y el Camiño de la Costa.

La ruta del Interior fue la opción elegida por la mayoría de los peregrinos que solicitaron información o sellaron su credencial en la oficina, con 7.068 personas, el 53,63 % del total. Por su parte, el Camiño de la Costa continúa ganando protagonismo y contribuye al creciente flujo de caminantes que atraviesan el municipio.

Sin embargo, el impacto del Camino de Santiago en Redondela va mucho más allá de las personas que acuden a la Oficina de Turismo. Todos los peregrinos que recorren las dos rutas portuguesas pasan necesariamente por la localidad. Según los datos de la Oficina de Acogida al Peregrino de Compostela, en lo que va de 2026 han llegado a Santiago 162.627 caminantes procedentes de ambas rutas: 83.605 por el Camino Portugués Interior y 79.022 por el Camino de la Costa. Este flujo convierte a Redondela en un enclave estratégico para la economía local, especialmente para la hostelería, el comercio y los alojamientos, destacan desde la institución municipal.

El turismo del municipio también se apoya en su patrimonio natural y cultural. Los roteiros ambientales y culturales organizados por el Concello reunieron a 500 participantes desde julio, y la programación continuará durante septiembre con nuevas actividades destinadas a vecinos y visitantes. El objetivo es promover un turismo sostenible, ofrecer alternativas de ocio y contribuir a reducir la estacionalidad turística.

Otro de los grandes atractivos es el Centro de Interpretación de la Batalla y el Patrimonio Cultural de Rande, Meirande. El espacio registró 7.996 visitas desde abril, con junio como el mes de mayor afluencia, al alcanzar 2.418 visitantes. Además, las visitas guiadas teatralizadas del verano reunieron a 240 personas y completaron todas las plazas disponibles en cada una de las funciones programadas.

A estas cifras se suman los 893 turistas y visitantes convencionales, tanto nacionales como extranjeros, que eligieron Redondela como destino de ocio o excursión.

Noticias relacionadas

La alcaldesa, Digna Rivas, se mostró muy satisfecha con los datos que considera premian la estrategia de promoción y cuidado del sector desarrollada por el gobierno local. «Estes datos demostran o enorme potencial e a forza que ten Redondela. Somos o corazón do Camiño Portugués en Galicia, onde conflúen dúas rutas cunha puxanza incrible, pero tamén demostramos que o noso municipio ofrece incentivos patrimoniais, naturais e de lecer suficientes para que tanto o peregrino como o turista tradicional decidan parar, coñecernos e xerar riqueza no noso comercio e na nosa hostalaría», indicó Rivas.