Vuelta al cole
Redondela inicia el curso con un reguero de incidencias en el transporte escolar
El 10% de los usuarios tuvieron que ser llevados a clase por sus familias por retrasos y plantones de los autobuses, gestionados por una nueva empresa
La vuelta al cole no ha estado exenta de polémica en Redondela debido al cambio en la empresa concesionaria de la gestión de la línea de transporte escolar que recorre los centros educativos de Redondela, Pazos de Brobén y Soutomaior. La falta de experiencia de la nueva compañía con la ruta ha provocado que el retorno a las aulas para el alumnado usuario de transporte escolar haya sido un «caos total», tal y como alertan desde la Federación de Anpas de Redondela.
El desconocimiento del itinerario y de las correspondientes paradas por parte de los conductores de la nueva empresa concesionaria ha derivado en esta primera jornada lectiva en una treintena de incidencias, todas ellas relacionadas con retrasos en el horario de llegada e incluso plantones por parte de los autobuses. Desde la Federación de Anpas de Redondela calculan que el 10% de los usuarios del transporte escolar tuvieron que ser llevados a clase por sus familias a consecuencia de estas indicencias.
El ANPA del IES Pedro Floriani incluso subió a la madre de un alumno al autobús para que sirviera de guía al chófer, pues este hacía esta ruta escolar por primera vez y desconocía el itinerario a seguir. En este sentido, el presidente de la Federación de Anpas de Redondela, Jose Manuel Lago, valora que, aunque se podía haber planeado mejor este primer día de vuelta a las aulas, es un problema que acabará teniendo solución, por lo que desde la entidad ofrecen su colaboración. «La predisposición es buena y le damos esta semana de margen para corregirlo», indica Lago, dirigiéndose a la empresa concesionaria de la línea de transporte escolar en Redondela, Pazos de Borbén y Soutomaior. Igualmente, reclama al Concello de Redondela mayor colaboración y diálogo con la comunidad educativa.
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