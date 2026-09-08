Premio para las playas más saludables

El esfuerzo de Redondela por construir espacios más saludables y sostenibles tiene premio. El municipio ha revalidado este año la Medalla de Oro de la Rede Galega de Praias sen Fume, un reconocimiento que acredita que el 100% de sus arenales son espacios libres de tabaco y de dispositivos electrónicos de vapeo. Un logro que sitúa a Redondela entre los municipios gallegos que han apostado con mayor firmeza por proteger la salud y el medio ambiente.

El concejal de Medio Ambiente y Salud, Alberto Álvarez, recogió el diploma en un acto oficial organizado por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, presidido por el conselleiro Antonio Gómez Caamaño. Redondela forma parte así del selecto grupo de 13 concellos de la provincia de Pontevedra que han conseguido blindar toda su costa frente al humo.

Para el Ayuntamiento, esta Medalla de Oro no es solo un distintivo: es el resultado de una estrategia mantenida en el tiempo y de un compromiso con los vecinos y vecinas y con quienes visitan sus playas. La iniciativa contribuye a reducir la exposición al humo del tabaco, especialmente perjudicial para la salud, y también a combatir la contaminación provocada por las colillas, uno de los residuos más frecuentes y dañinos para los ecosistemas marinos.

Pero el compromiso de Redondela va más allá de sus arenales, informaron ayer desde el consistorio. La estrategia de espacios sin humo se ha extendido también al Paseo da Xunqueira y a la Alameda de Castelao, dos lugares emblemáticos de convivencia y ocio del municipio. La iniciativa nació en el seno de la Mesa Local de Saúde, con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), y contó además con la participación activa del alumnado de los institutos locales, que intervino mediante un proceso de votación popular.

Con la correspondiente señalización ya instalada, estos espacios buscan erradicar tanto el tabaco tradicional como los vapeadores, poniendo el foco especialmente en la protección de niños y jóvenes.

Noticias relacionadas

«La Medalla de Oro reconoce mucho más que unas playas sin humo: premia una forma de entender la salud pública, la participación ciudadana y el cuidado del entorno», afirman. En Redondela, el esfuerzo colectivo tiene premio y también deja una huella positiva para el futuro.