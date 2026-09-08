Inicio de curso
CIG-Ensino pide más profesorado para el IES Pedro Floriani
El sindicato indica que el nuevo ciclo de FP debe suponer un incremento de educadores
El sindicato CIG-Ensino exige a la Consellería de Educación revisar la dotación de profesorado y atender las demandas del IES Pedro Floriani de Redondela y de las familias. Según un comunicado hecho público ayer, esta central reclama más recursos para responder a las necesidades del alumnado y denuncia que el centro afronta el nuevo curso con falta de personal docente.
Según CIG-Ensino, el instituto ha incorporado este año un nuevo ciclo de FP Básica sin que ello haya supuesto un incremento de profesorado. Esta situación obliga al centro a reorganizar los grupos y a distribuir al alumnado del Bachillerato de Artes entre las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y Tecnología.
Así, indican que las familias de Redondela lucharon durante años por la implantación del Bachillerato de Artes en el municipio, una demanda que llevó a ampliar las instalaciones del IES Pedro Floriani. Sin embargo, ahora han trasladado su desacuerdo con la separación del alumnado de Artes Plásticas, Imagen y Diseño de primero y segundo de Bachillerato, una medida que, según el sindicato, está condicionada por la falta de personal suficiente.
A esta situación se suma la falta de una plaza adicional de Pedagogía Terapéutica, solicitada por el centro para atender las necesidades educativas detectadas.
CIG-Ensino reclama «una revisión de la dotación docente del IES Pedro Floriani».
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