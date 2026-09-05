Inicio de curso
Redondela reclama a la Xunta mejoras en los centros educativos
La alcaldesa, Digna Rivas, y el concejal de Ensino, Alberto Álvarez, visitaron el CEIP Alexandre Bóveda
El Concello de Redondela ha denunciado el deterioro de varios centros educativos públicos del municipio y ha reclamado a la Xunta de Galicia que acometa las reformas estructurales que considera necesarias. La alcaldesa, Digna Rivas, y el concejal de Ensino, Alberto Álvarez, visitaron este viernes el CEIP Alexandre Bóveda con motivo del inicio del curso escolar y del plan municipal de mantenimiento estival.
Rivas calificó de «abandono total» la actitud de la Administración autonómica y recordó que el Ayuntamiento solicitó en noviembre de 2025 una reunión para abordar las deficiencias de los centros, sin haber recibido respuesta. Según el Gobierno local, buena parte de los edificios escolares tienen más de cuatro o cinco décadas y presentan problemas de conservación y obsolescencia.
La situación más delicada se encuentra en el CEIP Laredo, en Chapela, cuyo tejado presenta riesgo de desprendimiento. El Ayuntamiento instaló en enero de 2025 un vallado perimetral de seguridad, mientras la Xunta todavía no ha fijado una fecha para renovar la cubierta, indican desde el consistorio.
El Concello también señala daños en fachadas y escaleras del CEP Santa Mariña, problemas de calefacción en el CEIP Outeiro das Penas y problemas varios en otros centros.
- Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
- La Policía Local de Cangas detiene en una persecución a un individuo al que se le encuentran 13 envoltorios con cocaína
- Así queda el cruce de la avenida de Madrid de Vigo tras suprimirse la polémica «turboglorieta»: ojo al nuevo cambio de sentido
- La Guardia Civil desarticula dos grupos dedicados a la sustración de gasoil de camiones tras detectar un vehículo con garrafas en Moaña
- Un pulpo «dándose una vuelta» a lomos de un delfín: la imagen de la «plaga» al sur de Inglaterra que «revela cambios en la cadena alimentaria marina»
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- Medio centenar de orquestas lanzan un SOS: «La verbena gallega está en serio peligro»
- Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona