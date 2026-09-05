Redondela reclama a la Xunta mejoras en los centros educativos

El Concello de Redondela ha denunciado el deterioro de varios centros educativos públicos del municipio y ha reclamado a la Xunta de Galicia que acometa las reformas estructurales que considera necesarias. La alcaldesa, Digna Rivas, y el concejal de Ensino, Alberto Álvarez, visitaron este viernes el CEIP Alexandre Bóveda con motivo del inicio del curso escolar y del plan municipal de mantenimiento estival.

Rivas calificó de «abandono total» la actitud de la Administración autonómica y recordó que el Ayuntamiento solicitó en noviembre de 2025 una reunión para abordar las deficiencias de los centros, sin haber recibido respuesta. Según el Gobierno local, buena parte de los edificios escolares tienen más de cuatro o cinco décadas y presentan problemas de conservación y obsolescencia.

La situación más delicada se encuentra en el CEIP Laredo, en Chapela, cuyo tejado presenta riesgo de desprendimiento. El Ayuntamiento instaló en enero de 2025 un vallado perimetral de seguridad, mientras la Xunta todavía no ha fijado una fecha para renovar la cubierta, indican desde el consistorio.

Noticias relacionadas

El Concello también señala daños en fachadas y escaleras del CEP Santa Mariña, problemas de calefacción en el CEIP Outeiro das Penas y problemas varios en otros centros.