Camino de Santiago
Dos vecinos de Redondela encuentran una bolsa con 300 euros y se la devuelven a una peregrina: «No lo dudaron ni un segundo»
Ana María y José Ángel hallaron las pertenencias olvidadas en el centro urbano y las entregaron intactas a la Policía Local, lo que permitió a la caminante cordobesa continuar el Camino
Un descuido durante el Camino de Santiago pudo convertirse en un serio contratiempo para una peregrina de Córdoba a su paso por Redondela. La mujer olvidó una bolsa en pleno centro urbano en la que llevaba toda su documentación personal y alrededor de 300 euros en efectivo, dinero que necesitaba para poder continuar su ruta.
Sin embargo, la bolsa acabó en buenas manos. Dos vecinos de Redondela, Ana María y José Ángel, la encontraron y decidieron entregarla de inmediato en dependencias de la Policía Local, sin tocar ninguna de las pertenencias que había en su interior.
El propio cuerpo municipal dio a conocer la historia a través de sus redes sociales, donde destacó el gesto de ambos ciudadanos como un ejemplo de «honestidad y solidaridad».
Gracias a su actuación, los agentes pudieron hacer llegar nuevamente la bolsa a su propietaria. La peregrina recuperó tanto la documentación como el dinero y pudo continuar el Camino, según explicó la Policía Local, «con una sonrisa y llena de gratitud».
Desde el cuerpo redondelano subrayaron que acciones como esta reflejan «la hospitalidad, los valores y la calidad humana» que acompañan a muchas de las historias que se producen cada año al paso de los peregrinos por el municipio.
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