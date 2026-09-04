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Dos vecinos de Redondela encuentran una bolsa con 300 euros y se la devuelven a una peregrina: «No lo dudaron ni un segundo»

Ana María y José Ángel hallaron las pertenencias olvidadas en el centro urbano y las entregaron intactas a la Policía Local, lo que permitió a la caminante cordobesa continuar el Camino

La peregrina cordobesa, agradecida con los vecinos de Redondela que hallaron la bolsa.

La peregrina cordobesa, agradecida con los vecinos de Redondela que hallaron la bolsa. / Policía de Redondela

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Marta Clavero

Marta Clavero

Un descuido durante el Camino de Santiago pudo convertirse en un serio contratiempo para una peregrina de Córdoba a su paso por Redondela. La mujer olvidó una bolsa en pleno centro urbano en la que llevaba toda su documentación personal y alrededor de 300 euros en efectivo, dinero que necesitaba para poder continuar su ruta.

Sin embargo, la bolsa acabó en buenas manos. Dos vecinos de Redondela, Ana María y José Ángel, la encontraron y decidieron entregarla de inmediato en dependencias de la Policía Local, sin tocar ninguna de las pertenencias que había en su interior.

El propio cuerpo municipal dio a conocer la historia a través de sus redes sociales, donde destacó el gesto de ambos ciudadanos como un ejemplo de «honestidad y solidaridad».

Gracias a su actuación, los agentes pudieron hacer llegar nuevamente la bolsa a su propietaria. La peregrina recuperó tanto la documentación como el dinero y pudo continuar el Camino, según explicó la Policía Local, «con una sonrisa y llena de gratitud».

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Desde el cuerpo redondelano subrayaron que acciones como esta reflejan «la hospitalidad, los valores y la calidad humana» que acompañan a muchas de las historias que se producen cada año al paso de los peregrinos por el municipio.

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