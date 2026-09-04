Obras
Soutomaior inicia la transformación del principal acceso de Arcade
Los trabajos comienzan el martes y cuentan con un plan de tráfico
El Concello de Soutomaior iniciará el próximo martes 8 de septiembre, a las 8.00 horas, las obras de mejora de la accesibilidad de la calle Roxelio Landeiro, una actuación que contará con una inversión de 750.000 euros y que permitirá transformar integralmente el principal acceso al núcleo urbano de Arcade.
Los trabajos, financiados a través del Plan Extra 2025 de la Deputación Provincial de Pontevedra, han sido adjudicados a la empresa Castro Figueiro S.L. La primera fase tendrá una duración estimada de dos meses y supondrá el corte total al tráfico, en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre el cruce de la Fonte do Conde y la zona del Froiz.
Durante este periodo también permanecerá cerrado a la circulación de vehículos el puente de Ponte Sampaio, por lo que los conductores deberán utilizar los itinerarios alternativos habilitados. El Concello ha solicitado comprensión y colaboración a vecinos y usuarios ante las molestias y afecciones que provocará una intervención de gran envergadura.
Una vez concluida esta primera fase, las obras continuarán en los tramos comprendidos entre el supermercado Froiz y el cruce de Abanca. En las fases 2 y 3, previstas para unos cuatro meses, los trabajos se ejecutarán por mitades de la calzada, manteniendo abierto el otro carril para permitir la circulación en ambos sentidos.
El proyecto busca renovar un espacio actualmente condicionado por el deterioro de la vía, el predominio del tráfico rodado y la escasez de zonas destinadas a los peatones. El alcalde, Manu Lourenzo, destacó que «o inicio desta obra supón un novo paso adiante na transformación urbana que estamos impulsando en Arcade». Asimismo, reconoció que «Somos conscientes de que durante os próximos meses haberá molestias e afeccións á circulación», aunque subrayó que se trata de una actuación necesaria para el futuro.
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