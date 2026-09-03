El vial a Trasmañó tendrá recogida de aguas pluviales

Los históricos problemas de filtraciones y acumulación de agua en la subida a Trasmañó tendrán una solución integral con la renovación de este vial, una actuación que permitirá mejorar tanto el drenaje como la seguridad de una carretera muy utilizada por los vecinos y vecinas de esta parroquia. El Concello de Redondela acaba de adjudicar la ejecución del proyecto, con una inversión de 138.000 euros y una intervención que se extenderá a lo largo de 538 metros.

La actuación contempla la instalación de una nueva red de recogida de aguas pluviales, con tuberías de PVC y cunetas de drenaje de hormigón. Esta infraestructura permitirá canalizar adecuadamente el agua y evitar que las filtraciones continúen deteriorando el firme. El proyecto incluye además la renovación completa de la capa de rodadura en todo el ancho de la vía, sobre una superficie de 4.643 metros cuadrados.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, ha destacado el carácter prioritario de una intervención que responde a una demanda histórica de la parroquia. «Esta adxudicación é un paso fundamental para dotar a veciñanza de Trasmañó duns accesos modernos e plenamente seguros na estrada principal desta parroquia; transformamos as demandas históricas en investimentos reais que melloran o día a día das parroquias», señaló.

El concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, ha puesto el foco en la solución técnica planteada. «Non imos limitar os traballos a un simple parcheado de asfalto, senón que realizamos unha reforma integral que prioriza un potente sistema de drenaxe e canalización de pluviais, garantindo así a durabilidade do firme e a seguridade de peóns e condutores», explicó.

La intervención forma parte del Plan de Inversiones en Caminos Municipales, que prevé renovar más de 60 caminos distribuidos por las distintas parroquias de Redondela y que cuenta con 2,7 millones de euros procedentes del remanente municipal.

Además, la renovación de la subida a Trasmañó se completará con otra inversión de alrededor de 264.000 euros a través del Plan + Provincia de la Diputación. En total, las actuaciones previstas en esta parroquia superarán los 400.000 euros.

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Rivas considera la intervención «estratégica» para Trasmañó y su entorno, debido al uso diario de esta carretera, que conecta la parroquia con Cabanas y otras zonas próximas. El inicio de los trabajos está previsto para las próximas semanas.