Violencia machista
Redondela convoca el VI Premio de periodismo Sesé Mateo
Está destinado a reconocer el trabajo responsable contra la violencia machista
El Concello de Redondela ha abierto el plazo para participar en el VI Premio Sesé Mateo de Xornalismo Ético, un galardón impulsado a través del Servizo de Igualdade para reconocer trabajos periodísticos que aborden la violencia machista con rigor, evitando el morbo y protegiendo la intimidad de las víctimas. El premio está dotado con 1.500 euros y admite trabajos publicados en cualquier formato.
La alcaldesa, Digna Rivas, subraya el papel de los medios en la percepción social de la violencia de género y vicaria. «Queremos premiar a quen antepón a ética profesional e o respecto ás vítimas ao sensacionalismo ou calquera outra consideración. Non se trata só de informar, senón de facelo con responsabilidade para axudar a combater a violencia», señala.
Por su parte, la concejala de Igualdad, Iria Vilaboa, reivindica contenidos que aporten contexto, recurran a especialistas y difundan recursos de prevención y denuncia. «Precisamos pezas informativas que aporten contexto, que acudan a profesionais especializados e que difundan os recursos públicos de prevención e denuncia», apunta.
Podrán presentarse noticias, artículos, reportajes o entrevistas publicados o emitidos entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, en gallego o castellano. Cada profesional podrá concurrir con un único trabajo.
El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026 y las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Concello o a través de su sede electrónica.
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