Redondela convoca el VI Premio de periodismo Sesé Mateo

El Concello de Redondela ha abierto el plazo para participar en el VI Premio Sesé Mateo de Xornalismo Ético, un galardón impulsado a través del Servizo de Igualdade para reconocer trabajos periodísticos que aborden la violencia machista con rigor, evitando el morbo y protegiendo la intimidad de las víctimas. El premio está dotado con 1.500 euros y admite trabajos publicados en cualquier formato.

La alcaldesa, Digna Rivas, subraya el papel de los medios en la percepción social de la violencia de género y vicaria. «Queremos premiar a quen antepón a ética profesional e o respecto ás vítimas ao sensacionalismo ou calquera outra consideración. Non se trata só de informar, senón de facelo con responsabilidade para axudar a combater a violencia», señala.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Iria Vilaboa, reivindica contenidos que aporten contexto, recurran a especialistas y difundan recursos de prevención y denuncia. «Precisamos pezas informativas que aporten contexto, que acudan a profesionais especializados e que difundan os recursos públicos de prevención e denuncia», apunta.

Podrán presentarse noticias, artículos, reportajes o entrevistas publicados o emitidos entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, en gallego o castellano. Cada profesional podrá concurrir con un único trabajo.

Noticias relacionadas

El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026 y las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Concello o a través de su sede electrónica.