Cerrado al baño un tramo de la playa de Cesantes por contaminación de E. coli

Un tramo de la playa de Cesantes, en Redondela, permanece cerrado al baño después de que los últimos análisis realizados en sus aguas hayan detectado niveles de contaminación microbiológica por E. coli fuera de los valores permitidos.

Ante estos resultados, en el arenal se ha izado la bandera roja y se ha establecido la prohibición temporal de bañarse en la zona afectada. Según informa el Concello de Redondela, el tramo cerrado es el situado a la derecha, entre la punta y el arroyo.

Las últimas analíticas indican que la calidad del agua no se encuentra actualmente dentro de los parámetros autorizados para el baño, por lo que la restricción se mantendrá hasta que nuevos controles confirmen que vuelve a ser apta.

La prohibición continuará, por tanto, hasta que la Consellería de Sanidade obtenga resultados que permitan levantar la restricción y autorizar de nuevo el baño con normalidad en este sector de la playa de Cesantes.