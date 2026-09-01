El puente de A Portela, en Redondela, reabre tras un año de obras

Los vecinos del barrio de A Portela, en Redondela, por fin disponen de un paso directo a sus casas tras soportar durante casi un año unas polémicas obras de reforma del puente sobre la línea del ferrocarril entre Redondela y la estación viguesa de Guixar.

El cierre del puente en septiembre del año pasado dejó a los residentes de esta zona sin el principal acceso al barrio desde la carretera N-552 (Redondela-Vigo), lo que les obligaba a desplazarse hasta el centro urbano de Redondela realizando un rodeo de varios kilómetros para llegar a sus domicilios. Una situación que incluso la propia alcaldesa calificó como un «grave prexuízo» y que se prolongó medio año más de lo previsto por la lentitud de los trabajos y porque el resultado inicial no fue el esperado, por lo que hubo que modificar el proyecto para ampliar la calzada para los vehículos.

El proyecto presentado en su momento por el Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) prevía una ampliación de la plataforma del puente hasta los 8,5 metros de ancho, con dos carriles de circulación y aceras para peatones. Sin embargo, cuando las obras estaban a medias, la instalación de unos bloques de hormigón para separar la calzada del espacio para los peatones causó una oleada de protestas de los vecinos, puesto que el espacio para los coches quedaba reducido hasta el punto de que casi no se cruzaban dos coches en la calzada.

Estas quejas de los residentes y las gestiones del gobierno local ante Adif permitieron ampliar el paso superior del camiño A Portela hasta los seis metros de anchura, posibilitando ahora que se puedan cruzar dos vehículos en este punto. Los peatones también disponen de una zona en uno de los lados, aunque sin ninguna separación del tráfico rodado.