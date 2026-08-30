Pasión por las dos ruedas en Redondela

Al motero de verdad no le asusta la lluvia. Ayer quedó demostrado en Redondela, donde cientos de aficionados tomaron durante toda la jornada el aparcamiento de la avenida de Mendiño para disfrutar de la XII Xuntanza Moteira Vila dos Viaductos. El mal tiempo no deslució esta cita ya consolidada entre las concentraciones mototurísticas de Galicia y los asistentes —unas 1.500 motos, según los cálculos de la organización— pudieron disfrutar de una jornada repleta de actividades. Entre estas destacó la exhibición de freestyle del piloto portugués Paulo Martinho con dos pases en los que la lluvia no limitó el espectáculo y también se organizó una ruta por la comarca en la que participaron unas 500 motos con un recorrido turístico por Pazos de Borbén y Mondariz, con regreso por Moscoso.

Unos motoristas acceden al recinto de la concentración. | JOSÉ LORES

El evento, organizado por el Moto Club de Redondela, incluyó una mejillonada gratuita por la tarde y también contó con un servicio de bar con bebidas y bocadillos calientes durante todo el día, donde los asistentes pudieron comer protegidos bajo una carpa.

Durante la tarde también se realizaron sorteos con regalos aportados por los distintos patrocinadores y colaboradores de la Xuntanza y el Moto Club también entregó unos obsequios a un motorista de Barcelona y a su hijo, que tiene una discapacidad pero que se animaron a acudir al evento a pesar de la larga distancia desde la Ciudad Condal.

Noticias relacionadas

Aficionados en sus motos, ayer, en la concentración. / JOSÉ LORES

La concentración terminó con una sesión de música animada por el Dj Rubín.