Chapela disfruta de una multitudinaria churrascada popular

El paseo marítimo de Chapela fue este domingo al mediodía el escenario de la Churrascada Popular organizada por el Círculo Cultural Recreativo para conmemorar el 59 aniversario de la sociedad. Una cita culinaria que resultó un éxito de público, con la carpa llena y cola para recoger las raciones de los asadores, que no daban abasto.

Las parrillas de la fiesta repletas de carne. / ANTONIO PINACHO

El buen tiempo, con una jornada soleada después de las lluvias de los últimos días, animó al público a acudir a disfrutar de la carne a la brasa y celebrar las casi seis décadas del Círculo.

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La sociedad cultural también realizó el sábado por la tarde su popular Festa da Sardiña en el mismo lugar, completando así un fin de semana gastronómico completo con pescado y carne en el menú.