Chapela disfruta de una multitudinaria churrascada popular
El Círculo Cultural Recreativo celebra su 59 aniversario con una doble cita gastronómica
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El paseo marítimo de Chapela fue este domingo al mediodía el escenario de la Churrascada Popular organizada por el Círculo Cultural Recreativo para conmemorar el 59 aniversario de la sociedad. Una cita culinaria que resultó un éxito de público, con la carpa llena y cola para recoger las raciones de los asadores, que no daban abasto.
El buen tiempo, con una jornada soleada después de las lluvias de los últimos días, animó al público a acudir a disfrutar de la carne a la brasa y celebrar las casi seis décadas del Círculo.
La sociedad cultural también realizó el sábado por la tarde su popular Festa da Sardiña en el mismo lugar, completando así un fin de semana gastronómico completo con pescado y carne en el menú.
- Alberto participó en un grupo de duelo tras perder a su mujer: «Es una herramienta fenomenal para seguir adelante»
- El interés por las licencias de navegación se dispara en Vigo en víspera de que cambie la normativa para las motos de agua
- Encuentran muerto al vecino de Meira que estaba desaparecido desde el jueves
- Una botella con 28 años de mensajes navega de Cuba a Vigo: las hermanas Soto la devolverán al mar para seguir haciendo historia
- Sanidade aprueba la obra de ampliación de las urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro
- Detenido en Vigo tras romper las ventanillas de al menos seis coches para intentar robar
- Las orcas vuelven a causar daños a los barcos de las Rías Baixas
- La Guardia Civil incauta 2,5 toneladas de sardina en Aldán