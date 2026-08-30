Los carros de bolas ponen el espectáculo en Arcade de Riba

El espectáculo de los bólidos artesanales «volando» por los caminos de Arcade de Riba llenó ayer de público los viales de esta pequeña aldea de Soutomaior a pesar del tiempo desagradable, con una persistente lluvia durante toda la tarde.

Los 65 pilotos participantes en la décimo octava edición de la Baixada de Carrilanas demostraron su valor para lanzarse desde la base del monte de A Peneda para recorrer a velocidades de vértigo los más de 1.100 metros de longitud de un trazado resbaladizo por el agua acumulada en la calzada. Alguno de los bólidos pudo alcanzar hasta los 90 km/h sorteando curvas entre las casas del barrio, animados por los espectadores.

Uno de los participantes durante el descenso. / JOSÉ LORES

Una de las prioridades de la organización, la Asociación Veciñal e Cultural Pozo Vello, fue la seguridad tanto de los participantes como del público, por lo que desarrolló un dispositivo formado por un amplio equipo de personas que se distribuyeron a lo largo de todo el trazado de la prueba, puntuable para la Copa Galicia.

Las carrilanas se encuadraron en once categorías diferentes y durante la jornada el recinto contó con puestos de venta de comida y bebida.

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FARO DE VIGO retransmitió la bajada en streaming a través de sus redes.