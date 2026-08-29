Redondela se estrena como centro oficial de exámenes para la titulación Rockschool

Redondela siempre ha destacado como un lugar con una profunda tradición musical, impulsado por el conservatorio municipal Víctor Ureña y la escuela de música de Chapela. Pero también cuenta con un gran movimiento de grupos de rock, pop, heavy, blues, jazz... Ante la demanda de una formación específica para estos estilos de música hace ocho años nació la Escuela de Música Moderna y Bellas Artes (EMMBA), que ofrece un plan de estudios para las especialidades de batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, piano-teclados con la posibilidad de obtener la titulación oficial de grado profesional, ya que es el único centro vinculado al Conservatorio de Música Moderna (CEMU) de Ponteareas.

La escuela redondelana, que inicia las clases a partir del 1 de septiembre, dará este curso un paso más en su oferta formativa , ya que según explica su director, Augusto Fernández, el centro acaba de conseguir la acreditación como centro oficial de exámenes de los ocho niveles de Rockschool, organización examinadora establecida en el Reino Unido desde 1991 que ofrece titulaciones acreditadas en música moderna reconocidas a nivel europeo European Qualification Framework (EQF). «Esto es algo muy importante para nosotros porque a partir de ahora los alumnos interesados podrán realizar desde Redondela las pruebas oficiales para esta prestigiosa titulación de batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica y piano». Además, otra de las ventajas es que estas titulaciones pueden proporcionar puntos UCAS, utilizados en el sistema de acceso a la universidad del Reino Unido.

La escuela EMMBA, que trabaja con niños desde los 4 años de edad, amplía este curso su horario. Así comenzará a impartir clases por las mañanas, de 10.00 a 14.00 horas de batería, guitarra, piano y lenguaje musical. Este nuevo horario está pensado especialmente para personas adultas que disponen de las mañanas y todas aquellas que, por trabajo u otros motivos, no pueden asistir a clase por la tarde, que seguirá con el horario habitual de 15.00 a 22.00 horas.

Fachada de la Escuela de Música Moderna EMMBA de Redondela. / ANTONIO PINACHO

Augusto Fernández, un apasionado de la música rock, anima a todos los aficionados a este estilo o a cualquier otro a que se pasen por el centro a conocer las instalaciones y a probar alguno de los instrumentos. «Queremos despertar su motivación, que desarrollen sus habilidades y, si tienen vocación artística, les orientaremos para que continúen su camino formativo. Es un proyecto de enseñanza con fundamentos abiertos, buscamos que los alumnos desarrollen su talento y para ello trabajamos mucho el directo creando conjuntos para que puedan tocar», apunta. Esto explica el eslogan del centro: «No es una academia, es tu primer escenario».

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Los interesados pueden matricularse e informarse en las instalaciones de la escuela, en la calle Ernestina Otero, o llamando al teléfono 657878975.