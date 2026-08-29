Redondela atrae a motoristas de toda Galicia y Portugal

El aparcamiento de la Avenida Mendiño de Redondela será hoy sábado a partir de las 12.00 horas el escenario de la XII Xuntanza Moteira Vila dos Viaductos, que durante toda la jornada reunirá a cientos de aficionados a las motos de toda Galicia y norte de Portugal.

El evento, organizado por el Motoclub de Redondela, ofrecerá una exhibición de freestyle del piloto portugués Paulo Martinho con dos pases (19.30 y 22.30h.), una ruta por la comarca (17.30 h.) y una mejillonada gratuita (20.30 h.). Además durante toda la jornada habrá servicio de bar con bebidas y bocadillos calientes.