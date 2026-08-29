Arcade de Riba reúne 65 pilotos en su Baixada de Carrilanas
La competición arranca a las 17.00 horas y será retransmitida en directo en streaming por las redes de FARO DE VIGO
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Arcade de Riba, en Soutomaior, acoge hoy sábado la XX Baixada de Carrilanas, una espectacular prueba en la que participarán 65 bólidos artesanales que recorrerán un trazado de 1.100 metros en el que se pueden alcanzar hasta los 90 km/h.
La competición, organizada por la Asociación Veciñal e Cultural Pozo Vello, arrancará a las 17.00 horas y será retransmitida en directo en streaming por las redes de FARO DE VIGO. Por la mañana desde las 11.00 horas se realizarán las verificaciones de las carrilanas y a las 12.00 se procederá a los entrenamientos.
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