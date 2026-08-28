Redondela mejorará viales en O Viso, Ventosela y Soutoxuste

El Concello de Redondela inviertirá más de 79.000 euros en el pavimentado del Camiño da Capela en O Viso, en la renovación del Camiño do Arcipreste en Ventosela y adjudica las obras en la Estrada da Aldea en Soutoxuste.

El proyecto del Camiño da Capela actuará en dos tramos del barrio de Soutoxuste para renovar el firme asfáltico y repintar las márgenes de la vía. El gobierno local destaca que esta actuación «garante unhas comunicacións cómodas e máis seguras para a veciñanza do Viso, continuando co plan de equilibrio territorial nas distintas parroquias do municipio».

La obra del Camiño do Arcipreste consistirá en la renovación de un tramo de 145 metros de longitude que presenta graves problemas de baches. El Concello de Redondela destaca que el proyecto resuelve una prioridad técnica y residencial en la parroquia de San Martiño de Ventosela.

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Por último, las obras en la Estrada da Aldea se adjudicaron por más de 37.000 euros e incluirán un nuevo asfaltado y la canalización de las aguas pluviales. La obra mejorará la seguridad vial tanto para los vehículos como para los peatones. Esta pavimentación se financiará con fondos propios municipales, dentro del plan de inversiones aprobado por unanimidad en los Consellos Parroquiais.