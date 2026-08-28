Política
El PP denuncia la «desprotección» de la Alameda en el Entroido de Verán
Reclaman al gobierno local explicaciones por decir que no hubo ningún incidente grave
El grupo del PP de Redondela acusa al gobierno local de «neglixencia» durante el Entroido de Verán por no vallar los jardines de la Alameda, lo que provocó que «uns poucos incívicos causaran pintadas e destrozos», por lo que ahora reclaman medidas para devolverle su esplendor a estas zonas verdes.
Además también lamentan el «conflito coa hostalería pola xestión das barras con empresas foráneas», además de «falta de limpeza» y «desinformación» por parte de la alcaldesa, Digna Rivas, ya que aseguró que no se produjo ningún incidente grave. «O ano pasado rexistráronse diversas denuncias por agresión e nesta ocasión, segundo diversas fontes contrastadas, tamén houbo cuestións de gravidade, polo que imos esixir que Digna Rivas dea as explicacións pertinentes porque ata momento só temos escurantismo e triunfalismo», indican desde el PP. En este sentido pedirán al gobierno local explicaciones sobre el protocolo de seguridad, ya que tienen información de que se pudieron producir incidentes graves durante la fiesta, «polo que queremos demandar que se actúe con absoluta transparencia», puntualizan.
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