Hallan a un mujer muerta en la Fervenza da Feixa, en Redondela
Los servicios de emergencia recuperaron el cuerpo, que se encontraba en una zona de fácil acceso
Un mujer de mediana edad fue hallada muerta este viernes en el fondo de la Fervenza da Feixa, situada en la parroquia de Reboreda, en Redondela, según informó el 112 Galicia.
El servicio de emergencias tuvo conocimiento del suceso alrededor de las 12:20 horas, después de que varios particulares alertasen de que habían encontrado a una persona fallecida en el lugar.
Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Redondela, al GES de Mos, a la Policía Nacional, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Redondela. Desde la Policía Nacional explican que no aprecian signos de violencia.
Una vez en el punto, los efectivos desplazados confirmaron la información facilitada por los particulares y procedieron a recuperar el cuerpo del fallecido, que se encontraba en una zona de fácil acceso.
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