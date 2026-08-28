«La Xuntanza motera da a conocer la villa y es una inyección para la hostelería»

El ruido de motores y el ambiente motero será protagonista este sábado en el centro urbano de Redondela con la XII Xuntanza Moteira Vila dos Viaductos, una cita que ya es un clásico entre las concentraciones de Galicia.

¿Qué previsiones manejan para esta edición?

Hemos ido creciendo año a año hasta el punto de considerarse una de las mejores xuntanzas moteras. Si el tiempo acompaña y no hay lluvia creo que superaremos de largo las mil motos. En Redondela y su comarca hay mucha afición a las motos y también en Vigo y Pontevedra, pero también viene mucha gente de otras zonas de Galicia como Ourense, Santiago, A Coruña e incluso norte de Portugal.

Qué se va a encontrar el aficionado a la moto el sábado.

Un evento como este tiene mucho trabajo detrás. A diferencia de otras concentraciones aquí no hay inscripción y todo es gratuito. Ofrecemos pinchos a los asistentes, una mejillonada, música y, sobre todo este año, habrá una exhibición de freestyle con dos pases a cargo del portugués Paulo Martinho, que es uno de los mejores pilotos de Europa. Recomiendo a todo el mundo que vengan a verlo, porque es un espectáculo de primer nivel.

También realizan una ruta.

Si, todos los años organizamos una salida para dar a conocer la comarca y tiene mucho éxito. En esta ocasión saldremos hacia Pazos y Mondariz y regresaremos por Moscoso. Es una zona muy bonita con carreteras de curvas y bosques frondosos, a los que no la conozcan les va a gustar mucho.

¿Cómo financian un evento así sin cobrar inscripción?

Con mucho esfuerzo y dedicación por parte de mucha gente. También tenemos que dar las gracias a nuestros patrocinadores y al Concello, que colabora con la carpa, luz, vallas, seguridad... Y una de las principales fuentes de ingresos es el servicio de bar, con bebidas y bocadillos calientes durante todo el día.

Para el Concello esta concentración también es importante desde el punto de vista turístico.

Por supuesto, porque damos a conocer Redondela. Vienen cientos de personas que aprovechan para visitar la villa y alrededores, y también supone una importante inyección económica para la localidad porque muchos consumen en los locales de hostelería, que normalmente llenan todo el día.

¿Qué tiene el mundo de la moto que cada vez hay más aficionados?

Es una forma de vida, para mí es la mejor forma de disfrutar del ocio. Cuando subes a una moto se te olvidan todos los problemas que puedas tener. Da esa sensación de libertad, de disfrutar de la carretera y el paisaje, que lo hace tan especial. Y también es importante ese buen ambiente que existe siempre entre la comunidad motera, se hacen muchas amistades compartiendo la afición.

¿Cuántos socios son en el Motoclub?

Ahora somos pocos, solo veinte, pero llegamos a ser hasta 64. Pero con la pandemia muchos lo dejaron.

¿Ofrecen actividades todo el año?

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Organizamos rutas casi todos los fines de semana y no hace falta ser socio para venir. También vamos a otras concentraciones y organizamos comidas y cenas y tenemos varios eventos potentes como esta concentración y también la de Ponte Caldelas, la motocallada, la papanoelada...