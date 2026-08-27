Un año más Santa Marina tendrá alfombra

Las alfombristas de Santa Mariña, en Redondela, ultiman estos días los preparativos para elaborar la tradicional alfombra floral que decorará este fin de semana el atrio de la capilla con motivo de las fiestas de As Angustias.

El grupo, capitaneado por Merchi Mouriño e integrado por Eva, Tita, Loli, Antonia, Cris, Fita, Dani y Kiko, cuenta con una amplia experiencia en la elaboración de alfombras para las fiestas del Corpus de la localidad. Para desarrollar su trabajo también reciben la colaboración puntual de vecinos, como la Casa da Laranxeira, situada detrás de la capilla, que les cede un espacio para deshojar y almacenar parte del material.

Con humor, las integrantes aseguran que podrían llamarse «Último año», ya que cada edición bromean con que será la última alfombra, aunque saben que volverán a ponerse manos a la obra al año siguiente.

Hace casi tres años decidieron elaborar por iniciativa propia la alfombra de Santa Mariña, una tradición que mantienen con escaso apoyo. Desde principios de agosto trabajan en la preparación de los diseños y en la recogida de tuyas, flores y otros materiales necesarios para crear la composición.

Tras semanas de dedicación, todo estará preparado para que las alfombristas den forma a la alfombra durante la noche del próximo sábado. Será una tarea colectiva que requiere numerosas horas de trabajo, organización y coordinación entre todas las participantes.

Cada año, el diseño incorpora un motivo diferente. El pasado año, la protagonista fue una paloma de la paz, mientras que hace dos años elaboraron una concha de vieira. Esta última composición despertó especial interés entre los cientos de peregrinos que pasan junto a la capilla durante estas fechas, ya que el Camino de Santiago discurre justo al lado de la iglesia.

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La alfombra floral podrá contemplarse durante las fiestas de As Angustias y volverá a convertirse en una muestra del compromiso de las alfombristas con la conservación y puesta en valor de una tradición popular que forma parte de la identidad de Santa Mariña. Su elaboración será, además, un punto de encuentro vecinal y una expresión de participación comunitaria.