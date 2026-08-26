Obras
Redondela adjudica la mejora y pavimentación de otros dos viales
Los trabajos se ejecutarán en el Camiño do Casal y la Estrada da Quintana, en Reboreda, con un presupuesto de 185.864,55 euros
El Concello de Redondela ha adjudicado por 185.864,55 euros las obras de mejora y pavimentación de dos caminos de la parroquia de Reboreda: el Camiño do Casal y la Estrada da Quintana. Los trabajos, financiados con fondos municipales dentro del plan de inversiones en las parroquias que cuenta con 2,7 millones de euros, renovarán un total de 5.672 metros cuadrados de pavimento.
La actuación principal se desarrollará en el Camiño do Casal, en el barrio de Asnelle de Abaixo, con una inversión de 143.756 euros. Se renovará un tramo de 660 metros y se instalará una nueva red de recogida de aguas pluviales de 420 metros. Además, se ampliará la vía en una curva mediante muros de contención de granito, según explicó el concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar.
Drenaje
En la Estrada da Quintana se invertirán 42.108 euros para actuar sobre 400 metros, desde el número 102 hasta el Camiño Poza do Monico. Se renovará la capa de rodadura y se mejorará el drenaje mediante tuberías.
La alcaldesa, Digna Rivas, destacó que «estas obras no rural son unha prioridade absoluta para este goberno co fin de equiparar as condicións de vida, mobilidade e servizos de todas as parroquias».
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