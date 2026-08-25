Rescatan a tres gatitos arrojados a un contenedor en Redondela: «Los tiraron a la basura para que mueran»

Vecinos de Redondela y el propio Concello denuncian un nuevo caso de maltrato animal después de que cinco crías de gato apareciesen abandonadas en el interior de un contenedor de basura en el lugar de Saramagoso, en la parroquia de O Viso. El hallazgo se produjo el pasado jueves, 20 de agosto.

Cuando los vecinos localizaron a los animales, dos de los cinco gatitos ya habían muerto y los otros tres se encontraban al borde de la muerte. «Los tiraron a la basura para que mueran y así no esterilizarlos», critican quienes participaron en su rescate.

La indignación por lo sucedido ha llevado ahora a los propios vecinos a solicitar colaboración ciudadana para tratar de localizar al responsable del abandono. Han colocado carteles en el mismo contenedor en el que aparecieron las crías con la esperanza de que alguna persona hubiese presenciado lo ocurrido o pueda aportar alguna pista que permita aclarar quién dejó allí a los animales.

Los tres gatitos supervivientes del abandono en O Viso, Redondela / Cedida

Tres supervivientes que luchan por salir adelante

Contra todo pronóstico, los tres gatitos que fueron rescatados con vida están consiguiendo salir adelante gracias a los cuidados de una vecina que se ha hecho cargo de ellos de manera temporal.

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Cuando llegaron a sus manos estaban famélicos, en muy mal estado y repletos de pulgas y parásitos. Desde entonces, esta vecina se ha ocupado de alimentarlos, limpiarlos y atenderlos. La evolución empieza a dar motivos para la esperanza: los tres pequeños ya han abierto los ojos por primera vez. Si finalmente consiguen crecer y superar esta fase, serán puestos en adopción a través del Concello de Redondela, con el objetivo de encontrarles un nuevo hogar.