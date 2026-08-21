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Reparan el columpio del mirador del monte Outeiro Grande de Redondela

Desde el gobierno local piden "civismo" a los usuarios para evitar nuevas roturas

El columpio del monte Outeiro Grande ya reparado.

El columpio del monte Outeiro Grande ya reparado. / FdV

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El columpio del mirador del monte Outeiro Grande de O Viso ya se encuentra recuperado, después de que el día del eclipse apareciera partida la viga que sujeta el balancín.

Desde el Concello de Redondela señalan que el columpio puede soportar hasta 400 kilos de peso y pide "civismo" a los usuarios para evitar nuevas roturas.

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