Reparan el columpio del mirador del monte Outeiro Grande de Redondela
Desde el gobierno local piden "civismo" a los usuarios para evitar nuevas roturas
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El columpio del mirador del monte Outeiro Grande de O Viso ya se encuentra recuperado, después de que el día del eclipse apareciera partida la viga que sujeta el balancín.
Desde el Concello de Redondela señalan que el columpio puede soportar hasta 400 kilos de peso y pide "civismo" a los usuarios para evitar nuevas roturas.
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